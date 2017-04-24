Шахин травмировал голеностоп

Дортмундская «Боруссия» осталась на некоторое время без помощи полузащитника команды Нури Шахина. Он получил травму ноги в выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с менхенгладбахксой «Боруссией» (3:2). Турок вынужден был покинуть поле на 22-й минуте встречи.

«Голеностоп Шахина после столкновения сильно распух. Вероятно, он что-то повредил. Шахин, наверное, не сможет помочь нам в ближайшие недели», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк после матча.

Стоит отметить, что у Шахина подозревают разрыв связок голеностопа. На понедельник назначено углубленное обследование, которое позволит более точно сказать о тяжести травмы и сроках восстановления.