Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шахин травмировал голеностоп

    Дортмундская «Боруссия» осталась на некоторое время без помощи полузащитника команды Нури Шахина. Он получил травму ноги в выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с менхенгладбахксой «Боруссией» (3:2). Турок вынужден был покинуть поле на 22-й минуте встречи.

    «Голеностоп Шахина после столкновения сильно распух. Вероятно, он что-то повредил. Шахин, наверное, не сможет помочь нам в ближайшие недели», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк после матча.

    Стоит отметить, что у Шахина подозревают разрыв связок голеностопа. На понедельник назначено углубленное обследование, которое позволит более точно сказать о тяжести травмы и сроках восстановления.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11