«Боруссия» летом может расстаться с восемью игроками, в число которых входит и Ярмоленко

Дортмундская «Боруссия» планирует избавиться от ряда футболистов в летнее трансферное окно.

Черно-желтых могут покинуть восемь игроков, среди которых защитники Джереми Тольян и Эрик Дурм, полузащитники Гонсало Кастро и Нури Шахин, а также нападающие Андрей Ярмоленко и Александер Исак.

Напомним, украинский форвард перешел в стан «шмелей» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. По причине повреждения сухожилия 28-летний Ярмоленко не выходил на поле с 27 января.