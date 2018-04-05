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    «Боруссия» летом может расстаться с восемью игроками, в число которых входит и Ярмоленко

    Дортмундская «Боруссия» планирует избавиться от ряда футболистов в летнее трансферное окно.

    Черно-желтых могут покинуть восемь игроков, среди которых защитники Джереми Тольян и Эрик Дурм, полузащитники Гонсало Кастро и Нури Шахин, а также нападающие Андрей Ярмоленко и Александер Исак.

    Напомним, украинский форвард перешел в стан «шмелей» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. По причине повреждения сухожилия 28-летний Ярмоленко не выходил на поле с 27 января.

    Источник: Bild

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    05.04.2018 14:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:18

      Кадровые перемены в Боруссии надвигаются не от хорошей жизни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 5 апреля 2018, 16:09

      не думаю що вони Ісака продадуть)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 апреля 2018, 15:07

      Кого же они приобретут взамен? Бюджетик-то не ахти)))

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