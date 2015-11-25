Ройс и Обамеянг не сыграют с «Краснодаром»

«Боруссия« Дортмунд прибыла на матч пятого тура группового турнира Лиги Европы в Краснодар. Немцы прилетели в Россию без нескольких лидеров своей команды – против «Краснодара» не сыграют полузащитники Марко Ройс, Синдзи Кагава, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и защитник Пак Чжу Ху. Продолжают находиться в лазарете Нури Шахин и Эрик Дурм.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Боруссия» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.