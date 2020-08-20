Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

«Антальяспор» объявил о переходе полузащитника Нури Шахина.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Турецкий хавбек присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
- Последней командой Шахина был «Вердер».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Реал», «Ливерпуль» и дортмундскую «Боруссию».
- В «Антальяспоре» Шахин будет играть вместе с россиянином Федором Кудряшовым.
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Источник: Официальный твиттер «Антальяспора»