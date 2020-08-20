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  • Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

20 августа 2020, 23:27

«Антальяспор» объявил о переходе полузащитника Нури Шахина.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Турецкий хавбек присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Антальяспора»
Турция. Суперлига Антальяспор Шахин Нури
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