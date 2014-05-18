Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джузеппе Де Лука
Статистика
Джузеппе Де Лука - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1991 (35), Варезе
#91 | Нападающий
168 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
17
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2014
Милан
68' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 0
05.05.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2014
Дженоа
30' - 90'
82'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 2
19.04.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3 : 1
12.04.2014
Аталанта
1' - 59'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 2
06.04.2014
Сассуоло
1' - 64'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
1' - 90'
22'
26'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
26.03.2014
Ливорно
1' - 74'
22'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 2
23.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
3 : 0
16.03.2014
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
09.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
23.02.2014
Аталанта
62' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 4
16.02.2014
Парма
76' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 0
08.02.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
3 : 0
02.02.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1 : 0
26.01.2014
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 0
19.01.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2 : 1
12.01.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3 : 0
06.01.2014
Аталанта
69' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 4
22.12.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
15.12.2013
Аталанта
71' - 90'
90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
1' - 80'
77'
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 1
10.11.2013
Болонья
1' - 57'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
1 : 0
03.11.2013
Аталанта
62' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1 : 1
29.10.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1 : 0
26.10.2013
Аталанта
83' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
20.10.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
05.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 0
29.09.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
4 : 3
25.09.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0 : 2
22.09.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 0
14.09.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
01.09.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
2 : 1
25.08.2013
Аталанта
68' - 90'
Главные новости
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
1
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
4
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
8
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
14
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+