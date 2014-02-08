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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 08 февраля 2014
Фиорентина
08.02.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
16'
Й. Иличич
86'
Р. Вольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
Р. Вольски
Пас отдал
М. Фернандес
86'
84'
Замена
Р. Каццола
️️️️
М. Моралес
82'
Вторая желтая
Л. Чигарини
Замена
Ридер
️️️️
А. Матри
78'
73'
Замена
К. Кармона
️️️️
Д. Мильяччо
61'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
Б. Валеро
59'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Й. Иличич
59'
58'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
К. Раймонди
Замена
М. Фернандес
️️️️
Андерсон
56'
55'
Желтая карточка
Л. Чигарини
30'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
28
Андерсон
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-5-2
33
Нето
23
Диаките
5
Комппер
15
Савич
11
Варгас
7
Писарро
28
Андерсон
6
Валеро
7
Куадрадо
72
Иличич
21
Матри
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
29
Беналуан
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
8
Мильяччо
7
Бонавентура
10
Моралес
8
Чигарини
19
Денис
72
Иличич
10
Вольски
10
Вольски
72
Иличич
28
Андерсон
14
Фернандес
14
Фернандес
28
Андерсон
21
Матри
10
Ридер
10
Ридер
21
Матри
77
Раймонди
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
77
Раймонди
8
Мильяччо
14
Кармона
14
Кармона
8
Мильяччо
10
Моралес
44
Каццола
44
Каццола
10
Моралес
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Артемио Франки
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