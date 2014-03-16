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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 16 марта 2014
Аталанта
16.03.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
36'
К. Кармона
42'
Д. Бонавентура
55'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
Замена
Д. Беллини
️️️️
К. Дель Гроссо
85'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
77'
73'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
73'
57'
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 3:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
55'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
51'
46'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Д. Гастальделло
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Л. Чигарини
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
Пас отдал
Х. Денис
36'
8'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Стендардо
29
Беналуан
33
Йепес
18
Эстигаррибия
10
Моралес
7
Бонавентура
8
Чигарини
14
Кармона
19
Денис
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
5
Гастальделло
13
Реджини
7
Крстичич
21
Сориано
17
Паломбо
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
36
Дель Гроссо
6
Беллини
6
Беллини
36
Дель Гроссо
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
5
Гастальделло
44
Форнасьер
44
Форнасьер
5
Гастальделло
77
Окака-Чука
11
Лопес
11
Лопес
77
Окака-Чука
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Атлети Адзурри
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