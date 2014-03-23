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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 23 марта 2014
Интер
23.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
36'
М. Икарди
35'
Д. Бонавентура
90'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Ф. Бриенца
86'
Желтая карточка
А. Консильи
86'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Г. Стендардо
Замена
М. Ковачич
️️️️
У. Кампаньяро
82'
76'
Желтая карточка
Г. Стендардо
75'
Замена
К. Раймонди
️️️️
К. Ницэ
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Д. Д'Амброзио
72'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Камбьяссо
61'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Чигарини
38'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ф. Гуарин
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Моралес
34'
Желтая карточка
К. Ницэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
6
Роланду
14
Кампаньяро
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
13
Гуарин
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
2
Жонатан
9
Икарди
8
Паласио
4-5-1
47
Консильи
2
Ницэ
33
Йепес
2
Стендардо
36
Дель Гроссо
10
Моралес
7
Бонавентура
8
Чигарини
14
Кармона
18
Эстигаррибия
19
Денис
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
5
Нагатомо
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Кампаньяро
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Альварес
91
Камбьяссо
2
Ницэ
77
Раймонди
77
Раймонди
2
Ницэ
2
Стендардо
33
Базелли
33
Базелли
2
Стендардо
10
Моралес
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Моралес
Остались в запасе
Интер
Аталанта
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Мусса Коне
ЦП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Аталанта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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