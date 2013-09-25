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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 25 сентября 2013
Парма
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 3
Завершен
Аталанта
19'
Д. Месба
28'
М. Пароло
35'
А. Рози
40'
М. Пароло
20'
Д. Бонавентура
44'
Х. Денис
79'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
90'
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
М. Гобби
️️️️
Д. Месба
84'
Замена
Фелипе
️️️️
П. Мендеш
80'
79'
ГОЛ! 4:3!
М. Ливайя
Пас отдал
Л. Чигарини
77'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
71'
Желтая карточка
Г. Стендардо
68'
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Раймонди
63'
Желтая карточка
К. Раймонди
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Кассано
62'
61'
Замена
М. Моралес
️️️️
Ф. Бриенца
Желтая карточка
М. Маркьонни
56'
Красная карточка
Амаури
52'
Желтая карточка
Й. Беналуан
49'
46'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Канини
44'
ГОЛ! 4:2!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Бонавентура
ГОЛ! 4:1!
М. Пароло
40'
ГОЛ! 3:1!
А. Рози
Пас отдал
М. Маркьонни
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
А. Кассано
28'
Желтая карточка
Д. Месба
22'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Х. Денис
ГОЛ! 1:0!
Д. Месба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Беналуан
3
Мендеш
15
Месба
20
Рози
5
Гаргано
16
Пароло
32
Маркьонни
99
Кассано
11
Амаури
3-2-3-2
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
2
Канини
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
14
Кармона
8
Чигарини
20
Бриенца
19
Денис
15
Месба
18
Гобби
18
Гобби
15
Месба
3
Мендеш
27
Фелипе
27
Фелипе
3
Мендеш
99
Кассано
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Кассано
20
Бриенца
10
Моралес
10
Моралес
20
Бриенца
2
Канини
19
Марилунго
19
Марилунго
2
Канини
77
Раймонди
10
Ливайя
10
Ливайя
77
Раймонди
Остались в запасе
Парма
Аталанта
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Парма - Аталанта
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Эннио Тардини
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