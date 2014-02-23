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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 23 февраля 2014
Удинезе
23.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
72'
А. Ди Натале (П)
24'
Д. Бривио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
Замена
Х. Йебда
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
88'
80'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
К. Раймонди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ди Натале
72'
71'
Желтая карточка
Г. Стендардо
70'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
62'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
Замена
Н. Лопес
️️️️
Л. Муриэль
57'
49'
Желтая карточка
К. Раймонди
Желтая карточка
Б. Фернандеш
33'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Налдо
32'
Желтая карточка
М. Домицци
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бривио
Пас отдал
К. Раймонди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Данило
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-2-3-2
1
Скуффет
5
Налдо
6
Домицци
8
Баста
5
Данило
30
Видмер
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
10
Ди Натале
10
Муриэль
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
29
Беналуан
77
Раймонди
28
Бривио
7
Бонавентура
10
Моралес
14
Кармона
33
Базелли
19
Денис
7
Агьеманг-Баду
8
Йебда
8
Йебда
7
Агьеманг-Баду
5
Налдо
8
Фернандеш
8
Фернандеш
5
Налдо
10
Муриэль
11
Лопес
11
Лопес
10
Муриэль
77
Раймонди
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
77
Раймонди
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
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