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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 14 сентября 2013
Наполи
14.09.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
71'
Г. Игуаин
81'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Б. Джемаили
85'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Б. Джемаили
81'
79'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Г. Стендардо
74'
Вторая желтая
Л. Чигарини
Желтая карточка
Х. Кальехон
74'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
71'
66'
Замена
Д. Бривио
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
66'
59'
Замена
М. Моралес
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Мертенс
59'
35'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-3-1-3
25
Рейна
39
Альбиоль
28
Каннаваро
27
Место
7
Армеро
21
Джемаили
88
Инлер
10
Инсинье
21
Пандев
9
Игуаин
10
Мертенс
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
17
Луккини
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
33
Базелли
7
Бонавентура
8
Чигарини
14
Кармона
19
Денис
21
Джемаили
5
Радошевич
5
Радошевич
21
Джемаили
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
10
Мертенс
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Мертенс
36
Дель Гроссо
28
Бривио
28
Бривио
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
10
Моралес
10
Моралес
7
Бонавентура
2
Стендардо
10
Ливайя
10
Ливайя
2
Стендардо
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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