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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 22 сентября 2013
Аталанта
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
41'
М. Фернандес
69'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
79'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Моралес
73'
Желтая карточка
С. Луккини
72'
70'
Замена
М. Бакич
️️️️
М. Фернандес
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Росси
Пас отдал
Гонсало
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Д. Мильяччо
67'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Д. Бривио
56'
54'
Замена
Хоакин
️️️️
Р. Вольски
43'
Желтая карточка
Р. Вольски
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Желтая карточка
М. Йепес
28'
Желтая карточка
К. Кармона
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
17
Луккини
28
Бривио
77
Раймонди
14
Кармона
33
Базелли
10
Моралес
8
Мильяччо
19
Денис
4-5-1
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
10
Вольски
90
Амброзини
6
Валеро
20
Аквилани
14
Фернандес
25
Росси
28
Бривио
7
Бонавентура
7
Бонавентура
28
Бривио
10
Моралес
10
Ливайя
10
Ливайя
10
Моралес
8
Мильяччо
20
Бриенца
20
Бриенца
8
Мильяччо
14
Фернандес
88
Бакич
88
Бакич
14
Фернандес
10
Вольски
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Вольски
25
Росси
10
Ридер
10
Ридер
25
Росси
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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