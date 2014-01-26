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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 26 января 2014
Торино
26.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
59'
А. Черчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
90'
+1
Вторая желтая
Д. Бривио
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
90'
+1
Желтая карточка
Д. Паделли
83'
Замена
М. Баша
️️️️
О. Эль-Каддури
82'
79'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Й. Беналуан
78'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
С. Масиелло
73'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
71'
68'
Замена
М. Моралес
️️️️
Ф. Бриенца
66'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Желтая карточка
Н. Максимович
64'
62'
Желтая карточка
Д. Бривио
60'
Желтая карточка
А. Консильи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Черчи
59'
56'
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Ливайя
Замена
М. Бриги
️️️️
А. Фарнеруд
51'
40'
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
Д. Вивес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
32
Масиелло
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
5
Вивес
9
Иммобиле
7
Черчи
3-2-3-2
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
29
Беналуан
77
Раймонди
28
Бривио
7
Бонавентура
14
Кармона
8
Чигарини
10
Ливайя
20
Бриенца
9
Фарнеруд
4
Бриги
4
Бриги
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
8
Баша
8
Баша
7
Эль-Каддури
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
20
Бриенца
10
Моралес
10
Моралес
20
Бриенца
29
Беналуан
91
Де Лука
91
Де Лука
29
Беналуан
10
Ливайя
19
Денис
19
Денис
10
Ливайя
Остались в запасе
Торино
Аталанта
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Торино - Аталанта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
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