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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 29 сентября 2013
Аталанта
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
45+1'
Х. Денис
63'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Моралес
86'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Х. Денис
83'
81'
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Перейра
Замена
М. Канини
️️️️
С. Луккини
79'
78'
Желтая карточка
А. Лаццари
78'
Желтая карточка
Г. Силва
68'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Д. Баста
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
Пас отдал
Л. Чигарини
63'
Желтая карточка
Х. Денис
58'
57'
Желтая карточка
Данило
55'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
49'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
Г. Стендардо
47'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
К. Раймонди
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Стендардо
17
Луккини
6
Беллини
77
Раймонди
7
Бонавентура
8
Чигарини
10
Моралес
14
Кармона
19
Денис
3-2-2-1-2
25
Келава
28
Арто
8
Баста
5
Налдо
5
Данило
11
Силва
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
17
Луккини
2
Канини
2
Канини
17
Луккини
10
Моралес
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Моралес
19
Денис
10
Ливайя
10
Ливайя
19
Денис
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Зелински
10
Зелински
37
Перейра
8
Баста
11
Лопес
11
Лопес
8
Баста
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
14
Франо Млинар
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Атлети Адзурри
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