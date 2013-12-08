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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 08 декабря 2013
Верона
08.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
82'
Хуанито
87'
Жоржиньо (П)
42'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
Замена
В. Морас
️️️️
Х. Итурбе
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жоржиньо
87'
85'
Красная карточка
Р. Каццола
ГОЛ! 1:1!
Хуанито
Пас отдал
Ромуло
82'
80'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Де Лука
77'
Желтая карточка
Д. Де Лука
Замена
Д. Качья
️️️️
Р. Мартиньо
72'
68'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
Хуанито
️️️️
Э. Чирильяно
58'
53'
Желтая карточка
Х. Денис
47'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
К. Кармона
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Денис
Пас отдал
М. Коне
Желтая карточка
Д. Майетта
22'
15'
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Марио Пульезе
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-5-1-1
77
Рафаэль
33
Агостини
22
Майетта
32
Гонсалес
14
Чирильяно
29
Мартиньо
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
49
Ромуло
11
Итурбе
18
Тони
3-4-1-2
47
Консильи
17
Луккини
2
Канини
28
Бривио
44
Каццола
14
Кармона
33
Базелли
12
Коне
91
Де Лука
20
Бриенца
19
Денис
11
Итурбе
18
Морас
18
Морас
11
Итурбе
14
Чирильяно
21
Хуанито
21
Хуанито
14
Чирильяно
29
Мартиньо
21
Качья
21
Качья
29
Мартиньо
20
Бриенца
10
Джорджи
10
Джорджи
20
Бриенца
14
Кармона
8
Мильяччо
8
Мильяччо
14
Кармона
91
Де Лука
10
Ливайя
10
Ливайя
91
Де Лука
Остались в запасе
Верона
Аталанта
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Пульезе
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Пульезе
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Верона - Аталанта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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