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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 26 октября 2013
Сампдория
26.10.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
57'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
Желтая карточка
А. Коста
84'
83'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Габбиадини
83'
80'
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
78'
64'
Красная карточка
К. Ницэ
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
63'
58'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Ф. Бриенца
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Эдер
57'
56'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Д. Гастальделло
53'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
А. Паломбо
46'
Желтая карточка
Эдер
38'
23'
Замена
К. Ницэ
️️️️
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-2-3-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
13
Мустафи
21
Коста
13
Реджини
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
8
Бьярнасон
23
Эдер
11
Габбиадини
3-2-3-2
47
Консильи
36
Дель Гроссо
33
Йепес
2
Стендардо
77
Раймонди
6
Беллини
14
Кармона
8
Чигарини
10
Моралес
20
Бриенца
19
Денис
17
Паломбо
13
Генцоглу
13
Генцоглу
17
Паломбо
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
11
Габбиадини
9
Поцци
9
Поцци
11
Габбиадини
6
Беллини
2
Ницэ
2
Ницэ
6
Беллини
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
20
Бриенца
10
Ливайя
10
Ливайя
20
Бриенца
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сампдория - Аталанта
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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