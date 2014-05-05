Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 05 мая 2014
Ювентус
05.05.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
71'
С. Падоин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Замена
С. Пепе
️️️️
Ш. Лихтштайнер
83'
76'
Замена
К. Ницэ
️️️️
М. Йепес
72'
Травма
М. Йепес
ГОЛ! 1:0!
С. Падоин
Пас отдал
П. Погба
71'
70'
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
Замена
К. Тевес
️️️️
П. Освальдо
65'
64'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
К. Раймонди
46'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
С. Луккини
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Джанпаоло Беллини
(К)
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
77
Кристиан Раймонди
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
14
Кьеллини
15
Барцальи
13
Пелузо
21
Огбонна
10
Маркизио
19
Падоин
8
Погба
2
Лихтштайнер
10
Освальдо
21
Джовинко
4-4-1-1
47
Консильи
6
Беллини
33
Йепес
17
Луккини
28
Бривио
77
Раймонди
14
Кармона
33
Базелли
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
2
Лихтштайнер
3
Пепе
3
Пепе
2
Лихтштайнер
10
Освальдо
32
Тевес
32
Тевес
10
Освальдо
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
33
Йепес
2
Ницэ
2
Ницэ
33
Йепес
17
Луккини
29
Беналуан
29
Беналуан
17
Луккини
77
Раймонди
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
77
Раймонди
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Аталанта
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+