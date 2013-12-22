Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 22 декабря 2013
Аталанта
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
15'
М. Моралес
6'
К. Тевес
46'
П. Погба
75'
Ф. Льоренте
79'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Замена
М. Коне
️️️️
К. Раймонди
86'
82'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
П. Погба
81'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
81'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
79'
ГОЛ! 1:4!
А. Видаль
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
75'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Д. Мильяччо
71'
Замена
Р. Каццола
️️️️
К. Дель Гроссо
68'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Бонавентура
68'
64'
Желтая карточка
А. Барцальи
46'
ГОЛ! 1:2!
П. Погба
Пас отдал
Ф. Льоренте
26'
Желтая карточка
П. Погба
ГОЛ! 1:1!
М. Моралес
Пас отдал
Д. Бонавентура
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
28
Давиде Бривио
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
7
Джакомо Бонавентура
ПП
19
Херман Денис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Стендардо
8
Мильяччо
77
Раймонди
28
Бривио
8
Чигарини
14
Кармона
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
8
Погба
23
Видаль
10
Маркизио
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
77
Раймонди
12
Коне
12
Коне
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
44
Каццола
44
Каццола
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Бонавентура
8
Погба
13
Пелузо
13
Пелузо
8
Погба
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Аталанта
Ювентус
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+