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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 29 октября 2013
Аталанта
29.10.2013, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Интер
25'
Х. Денис
16'
Р. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
89'
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Д. Мильяччо
88'
85'
Замена
С. Таидер
️️️️
Жонатан
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. Моралес
81'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
74'
66'
Замена
М. Икарди
️️️️
Ф. Гуарин
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Ливайя
65'
Желтая карточка
М. Канини
60'
Желтая карточка
Г. Стендардо
55'
46'
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
С. Ханданович
ГОЛ! 1:1!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альварес
Пас отдал
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-2-3-2
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
2
Канини
28
Бривио
77
Раймонди
14
Кармона
8
Чигарини
10
Моралес
19
Денис
10
Ливайя
4-5-1
1
Ханданович
6
Роланду
6
Самуэль
15
Жуан
5
Нагатомо
2
Жонатан
11
Альварес
13
Гуарин
91
Камбьяссо
8
Ковачич
8
Паласио
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
10
Моралес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Моралес
10
Ливайя
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Ливайя
1
Ханданович
22
Каррисо
22
Каррисо
1
Ханданович
2
Жонатан
8
Таидер
8
Таидер
2
Жонатан
13
Гуарин
9
Икарди
9
Икарди
13
Гуарин
Остались в запасе
Аталанта
Интер
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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