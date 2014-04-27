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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 27 апреля 2014
Аталанта
27.04.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
82'
Д. Де Лука
27'
П. Де Челье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
Замена
Р. Бентакур
️️️️
Й. Беналуан
89'
88'
Желтая карточка
М. Перин
Замена
К. Раймонди
️️️️
Д. Базелли
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Лука
82'
81'
Желтая карточка
А. Джилардино
76'
Замена
А. Гамберини
️️️️
П. Де Челье
64'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Д. Марчезе
53'
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
Й. Фетфацидис
Пенальти не реализован!
Х. Денис
51'
50'
Красная карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Л. Чигарини
43'
30'
Желтая карточка
Л. Антонини
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Эстигаррибия
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
П. Де Челье
Пас отдал
Л. Антонелли
12'
Желтая карточка
Д. Марчезе
Желтая карточка
Д. Бонавентура
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
29
Беналуан
17
Луккини
2
Стендардо
18
Эстигаррибия
33
Базелли
8
Чигарини
7
Бонавентура
8
Мильяччо
19
Денис
3-2-3-1
1
Перин
7
Антонини
90
Портанова
13
Антонелли
24
Врсалько
29
Де Челье
27
Стураро
10
Фетфацидис
91
Бертолаччи
19
Джилардино
29
Беналуан
17
Бентакур
17
Бентакур
29
Беналуан
33
Базелли
77
Раймонди
77
Раймонди
33
Базелли
18
Эстигаррибия
91
Де Лука
91
Де Лука
18
Эстигаррибия
10
Фетфацидис
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
10
Фетфацидис
29
Де Челье
5
Гамберини
5
Гамберини
29
Де Челье
15
Марчезе
87
Де Майо
87
Де Майо
15
Марчезе
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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