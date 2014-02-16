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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 16 февраля 2014
Аталанта
16.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 4
Завершен
Парма
9'
К. Молинаро
74'
Й. Беналуан (АГ)
77'
А. Кассано
90+3'
Э. Скелотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Э. Скелотто
Пас отдал
М. Пароло
Желтая карточка
К. Кармона
90'
+2
85'
Желтая карточка
Э. Скелотто
82'
Замена
Д. Мунари
️️️️
В. Гаргано
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Кассано
Желтая карточка
Й. Беналуан
76'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
76'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Базелли
74'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Й. Беналуан
69'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Р. Палладино
68'
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Аква
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Раймонди
62'
52'
Желтая карточка
М. Пароло
28'
Желтая карточка
К. Молинаро
13'
Желтая карточка
А. Аква
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Молинаро
Пас отдал
Д. Биабиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
29
Беналуан
2
Стендардо
28
Бривио
77
Раймонди
14
Кармона
7
Бонавентура
33
Базелли
10
Моралес
19
Денис
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
29
Палетта
3
Молинаро
16
Пароло
18
Аква
5
Гаргано
14
Биабиани
99
Кассано
17
Палладино
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
33
Базелли
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Базелли
77
Раймонди
10
Ливайя
10
Ливайя
77
Раймонди
5
Гаргано
11
Мунари
11
Мунари
5
Гаргано
17
Палладино
18
Скелотто
18
Скелотто
17
Палладино
18
Аква
32
Маркьонни
32
Маркьонни
18
Аква
Остались в запасе
Аталанта
Парма
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Рубен Бентакур
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Атлети Адзурри
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