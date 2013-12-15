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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 15 декабря 2013
Дженоа
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
72'
А. Бертолаччи
90+4'
Д. Де Лука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
90'
+5
Желтая карточка
Д. Де Лука
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Лука
Пас отдал
Л. Чигарини
90'
+1
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Бертолаччи
89'
86'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Д. Бонавентура
75'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Коне
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Джилардино
72'
71'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Конате
59'
Замена
С. Стураро
️️️️
Й. Фетфацидис
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Матузалем
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
99
Зейн Пьер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-4-2
1
Перин
15
Марчезе
13
Антонелли
5
Гамберини
7
Антонини
8
Бьондини
10
Фетфацидис
27
Матузалем
91
Бертолаччи
11
Конате
19
Джилардино
3-5-1-1
47
Консильи
5
Скалони
17
Луккини
28
Бривио
8
Мильяччо
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
7
Бонавентура
12
Коне
19
Денис
91
Бертолаччи
87
Де Майо
87
Де Майо
91
Бертолаччи
10
Фетфацидис
27
Стураро
27
Стураро
10
Фетфацидис
11
Конате
16
Калайо
16
Калайо
11
Конате
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
7
Бонавентура
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Бонавентура
12
Коне
20
Бриенца
20
Бриенца
12
Коне
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
99
Зейн Пьер
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
99
Зейн Пьер
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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