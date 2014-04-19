Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 19 апреля 2014
Аталанта
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Верона
87'
Х. Денис
53'
М. Донати
72'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Верона
ГОЛ! 1:2!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
87'
77'
Желтая карточка
Г. Донса
75'
Замена
А. Агостини
️️️️
Х. Итурбе
72'
ГОЛ! 0:2!
Л. Тони
Пас отдал
Х. Итурбе
69'
Замена
Г. Донса
️️️️
М. Донати
68'
Желтая карточка
Э. Чирильяно
Желтая карточка
К. Кармона
68'
63'
Замена
Хуанито
️️️️
Маркиньо
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
63'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
К. Ницэ
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Донати
Замена
М. Моралес
️️️️
М. Ливайя
52'
Желтая карточка
М. Ливайя
48'
Желтая карточка
М. Йепес
35'
Желтая карточка
Й. Беналуан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-3-2
47
Консильи
2
Ницэ
33
Йепес
29
Беналуан
28
Бривио
77
Раймонди
14
Кармона
33
Базелли
7
Бонавентура
10
Ливайя
19
Денис
4-4-1-1
77
Рафаэль
20
Пильюд
25
Маркес Пинто
18
Морас
6
Альбертацци
20
Халлфредссон
77
Маркиньо
5
Донати
14
Чирильяно
11
Итурбе
18
Тони
2
Ницэ
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
2
Ницэ
10
Ливайя
10
Моралес
10
Моралес
10
Ливайя
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
11
Итурбе
33
Агостини
33
Агостини
11
Итурбе
5
Донати
30
Донса
30
Донса
5
Донати
77
Маркиньо
21
Хуанито
21
Хуанито
77
Маркиньо
Остались в запасе
Аталанта
Верона
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
12
Николас
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Аталанта - Верона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Верона
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+