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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 25 августа 2013
Кальяри
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
28'
Р. Наингголан
63'
М. Кабрера
27'
Г. Стендардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
88'
82'
Замена
К. Ницэ
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Экдаль
75'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
71'
68'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Коне
Желтая карточка
М. Кабрера
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Кабрера
Пас отдал
Н. Мурру
63'
61'
Замена
М. Моралес
️️️️
Д. Бонавентура
51'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
36'
Желтая карточка
Г. Стендардо
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Сау
28'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Стендардо
Пас отдал
Л. Чигарини
18'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Д. Конти
11'
10'
Желтая карточка
М. Йепес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Каро
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-4-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
15
Ариаудо
44
Наингголан
27
Дессена
8
Экдаль
5
Конти
16
Кабрера
25
Сау
51
Пинилья
4-4-2
47
Консильи
77
Раймонди
33
Йепес
2
Стендардо
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
14
Кармона
8
Чигарини
12
Коне
10
Ливайя
19
Денис
8
Экдаль
26
Эрикссон
26
Эрикссон
8
Экдаль
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
36
Дель Гроссо
2
Ницэ
2
Ницэ
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
10
Моралес
10
Моралес
7
Бонавентура
12
Коне
91
Де Лука
91
Де Лука
12
Коне
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Каро
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Каро
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кальяри - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Нерео Рокко
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