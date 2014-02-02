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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 02 февраля 2014
Аталанта
02.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
47'
Х. Денис
64'
Х. Денис
70'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
Замена
Р. Каццола
️️️️
Х. Денис
86'
76'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
А. Ревейер
70'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Б. Джемаили
ГОЛ! 3:0!
М. Моралес
Пас отдал
Х. Денис
70'
67'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Консильи
67'
66'
Желтая карточка
А. Ревейер
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
64'
58'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
47'
Замена
С. Луккини
️️️️
М. Йепес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
12
Мусса Коне
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
33
Йепес
2
Стендардо
29
Беналуан
36
Дель Гроссо
77
Раймонди
33
Базелли
7
Бонавентура
10
Моралес
8
Мильяччо
19
Денис
3-3-4
25
Рейна
15
Ревейер
39
Альбиоль
6
Фернандес
11
Маджо
88
Инлер
21
Джемаили
10
Мертенс
21
Пандев
7
Кальехон
91
Сапата
33
Йепес
17
Луккини
17
Луккини
33
Йепес
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
19
Денис
44
Каццола
44
Каццола
19
Денис
15
Ревейер
13
Гулам
13
Гулам
15
Ревейер
21
Джемаили
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
21
Джемаили
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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