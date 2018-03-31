|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|8
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Рома (Рим)
|12.05.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|29.04.2018
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|18.04.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.04.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|89'
|11.03.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|СПАЛ (Феррара)
|17'
|25.02.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лацио (Рим)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|11.02.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|7:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Аталанта (Бергамо)
|21.01.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.12.2017
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Интер (Милан)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Верона (Верона)
|19.11.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.11.2017
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Милан (Милан)
|29.10.2017
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18'
|25.10.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|22.10.2017
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Кьево (Верона)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|6:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|80'
|20.08.2017
|65' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Дженоа (Генуя)