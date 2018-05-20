Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015