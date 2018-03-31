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    Антонио Рагуса - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Рагуса
    Состав Без клуба
    Родной город Катания
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 8 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Рома (Рим)
    12.05.2018 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.05.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Сампдория (Генуя)
    29.04.2018 1' -90' Кротоне (Кротоне) 4:1 Сассуоло (Сассуоло)
    21.04.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    18.04.2018 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.04.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    08.04.2018 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.04.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    31.03.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Наполи (Неаполь)
    89'
    11.03.2018 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 СПАЛ (Феррара)
    17'
    25.02.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лацио (Рим)
    18.02.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    11.02.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    04.02.2018 Был в запасе Ювентус (Турин) 7:0 Сассуоло (Сассуоло)
    27.01.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Аталанта (Бергамо)
    21.01.2018 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    06.01.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.12.2017 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    23.12.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Интер (Милан)
    17.12.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.12.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    03.12.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    25.11.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Верона (Верона)
    19.11.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.11.2017 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Милан (Милан)
    29.10.2017 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18'
    25.10.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Удинезе (Удине)
    22.10.2017 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.10.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Кьево (Верона)
    01.10.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 6:1 Сассуоло (Сассуоло)
    24.09.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Болонья (Болонья)
    20.09.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.09.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Ювентус (Турин)
    10.09.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    27.08.2017 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    80'
    20.08.2017 65' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Дженоа (Генуя)
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