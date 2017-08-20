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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 20 августа 2017
Сассуоло
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
Замена
А. Матри
️️️️
Д. Фальчинелли
84'
81'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Галабинов
74'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Г. Пандев
Замена
А. Рагуса
️️️️
М. Политано
65'
Замена
С. Миссироли
️️️️
С. Сенси
65'
Желтая карточка
М. Политано
61'
60'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
55'
26'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Франческо Мильоре
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
8
Сенси
4
Маньянелли
32
Дункан
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
4-3-3
1
Перин
4
Бираски
2
Сполли
87
Жуканович
93
Лаксальт
49
Таарабт
91
Бертолаччи
44
Велозу
21
Пандев
88
Лазович
16
Галабинов
21
Политано
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Политано
8
Сенси
6
Миссироли
6
Миссироли
8
Сенси
11
Фальчинелли
21
Матри
21
Матри
11
Фальчинелли
21
Пандев
40
Омеонга
40
Омеонга
21
Пандев
49
Таарабт
17
Палладино
17
Палладино
49
Таарабт
16
Галабинов
10
Сальседо
10
Сальседо
16
Галабинов
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Франческо Мильоре
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Франческо Мильоре
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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