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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - СПАЛ
Сассуоло - СПАЛ: обзор матча 11 марта 2018
Сассуоло
11.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
31'
Х. Бабакар (П)
27'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - СПАЛ
Желтая карточка
Л. Маццителли
89'
88'
Желтая карточка
А. Грасси
57'
Желтая карточка
М. Лаццари
38'
Желтая карточка
Т. Сионек
Желтая карточка
Ф. Пелузо
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Бабакар
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Антенуччи
Пас отдал
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
А. Рагуса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
18
Гольданига
13
Пелузо
15
Ачерби
14
Лирола
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
32
Рагуса
21
Политано
15
Бабакар
3-2-3-2
1
Мерет
27
Фелипе
34
Викари
15
Сионек
29
Лаццари
4
Коста
27
Куртич
28
Скьяттарелла
33
Грасси
9
Палоски
7
Антенуччи
Остались в запасе
Сассуоло
СПАЛ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сассуоло - СПАЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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