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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 08 апреля 2018
Милан
08.04.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
86'
Н. Калинич
75'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Мусаккио
86'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
Л. Маццителли
Желтая карточка
М. Мусаккио
74'
36'
Желтая карточка
Л. Маццителли
Желтая карточка
Ф. Кессье
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
19
Бонуччи
20
Абате
20
Чалханоглу
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
4-3-2
47
Консильи
14
Лирола
13
Пелузо
15
Ачерби
3
Лемос
36
Маццителли
6
Миссироли
8
Сенси
21
Политано
94
Берарди
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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