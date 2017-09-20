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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 20 сентября 2017
Кальяри
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
60'
А. Матри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
Желтая карточка
Н. Джианнетти
90'
+3
84'
Желтая карточка
П. Лирола
83'
Желтая карточка
П. Каннаваро
71'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Матри
Желтая карточка
Л. Чеппителли
29'
Желтая карточка
Н. Барелла
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-4-1-2
22
Краньо
4
Писакане
23
Чеппителли
19
Капуано
19
Падоин
8
Чигарини
23
Барелла
17
Ионицэ
17
Фариас
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-2-3-1-1
47
Консильи
5
Летшерт
15
Ачерби
28
Каннаваро
14
Лирола
17
Адьяпонг
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
21
Политано
21
Матри
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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