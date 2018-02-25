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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 25 февраля 2018
Сассуоло
25.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
7'
С. Милинкович-Савич
31'
Ч. Иммобиле (П)
47'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
62'
Красная карточка
А. Марушич
Красная карточка
Д. Берарди
54'
47'
ГОЛ! 0:3!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
С. Миссироли
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Д. Лукаку
35'
Желтая карточка
Уоллес
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Иммобиле
28'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Берарди
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-2-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
15
Ачерби
13
Пелузо
6
Миссироли
4
Маньянелли
36
Маццителли
21
Политано
94
Берарди
15
Бабакар
4-3-1-1
11
Мургиа
77
Марушич
13
Уоллес
26
Раду
5
Фелипе
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
9
Иммобиле
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сассуоло - Лацио
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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