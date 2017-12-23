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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 23 декабря 2017
Сассуоло
23.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Интер
34'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
74'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
М. Политано
34'
21'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
18
Гольданига
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
94
Берарди
21
Политано
11
Фальчинелли
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
2
Канселу
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
6
Валеро
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Сассуоло - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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