Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 21 апреля 2018
Сассуоло
21.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
41'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фиорентина
90'
Желтая карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
К. Адьяпонг
72'
Желтая карточка
М. Лемос
47'
Желтая карточка
Д. Берарди
43'
42'
Желтая карточка
В. Лорини
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
Пас отдал
К. Адьяпонг
41'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
34'
30'
Вторая желтая
Б. Дабо
6'
Желтая карточка
Б. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
13
Пелузо
17
Адьяпонг
3
Лемос
15
Ачерби
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
94
Берарди
21
Политано
4-3-2-1
22
Дронговски
16
Лорини
31
Миленкович
15
Оливера
14
Уго
6
Дабо
17
Верету
24
Бенасси
17
Сапонара
14
Кьеза
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Сассуоло
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+