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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 31 марта 2018
Сассуоло
31.03.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
22'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
Желтая карточка
А. Рагуса
89'
Желтая карточка
Э. Гольданига
59'
Желтая карточка
Д. Берарди
44'
42'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Ф. Пелузо
35'
31'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
15
Ачерби
18
Гольданига
13
Пелузо
14
Лирола
6
Миссироли
8
Сенси
36
Маццителли
21
Политано
94
Берарди
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Зелински
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Наполи
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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