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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 30 декабря 2017
Рома
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
31'
Л. Пеллегрини
78'
С. Миссироли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Миссироли
Пас отдал
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Э. Джеко
58'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Э. Джеко
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-2-1-3
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
7
Пеллегрини
8
Перотти
10
Джеко
14
Шик
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
13
Пелузо
28
Каннаваро
15
Ачерби
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
32
Рагуса
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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