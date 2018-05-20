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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 20 мая 2018
Сассуоло
20.05.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Рома
45+1'
Д. Пеголо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
Желтая карточка
Д. Бьондини
90'
+1
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Пеголо
35'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-3-2
25
Пеголо
3
Лемос
13
Пелузо
17
Адьяпонг
15
Ачерби
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
21
Политано
94
Берарди
4-1-1-1-3
1
Скорупски
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
25
Гоналон
8
Строотман
7
Пеллегрини
10
Джеко
14
Шик
8
Перотти
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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