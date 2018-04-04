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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 04 апреля 2018
Кьево
04.04.2018, среда, 19:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
72'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+4
84'
Вторая желтая
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
72'
Желтая карточка
П. Хетемай
48'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
45'
+2
Желтая карточка
М. Гобби
42'
29'
Красная карточка
К. Адьяпонг
22'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
18
Гобби
5
Гамберини
16
Радованович
15
Джаккерини
19
Кастро
56
Хетемай
45
Инглесе
14
Степински
3-2-2-1-1
47
Консильи
15
Делл'Орко
15
Ачерби
18
Гольданига
14
Лирола
17
Адьяпонг
6
Миссироли
4
Маньянелли
94
Берарди
15
Бабакар
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кьево - Сассуоло
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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