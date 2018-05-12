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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 12 мая 2018
Интер
12.05.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
80'
Рафинья
25'
М. Политано
72'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
85'
Желтая карточка
М. Лемос
ГОЛ! 1:2!
Рафинья
Пас отдал
И. Перишич
80'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Желтая карточка
М. Брозович
23'
17'
Желтая карточка
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
77
Брозович
15
Весино
12
Рафинья
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-2
47
Консильи
15
Делл'Орко
15
Ачерби
3
Лемос
17
Адьяпонг
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
94
Берарди
21
Политано
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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