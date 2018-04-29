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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Сассуоло
Кротоне - Сассуоло: обзор матча 29 апреля 2018
Кротоне
29.04.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 1
Завершен
Сассуоло
4'
М. Тротта
16'
Сими
31'
М. Тротта
89'
Сими
45+2'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Сассуоло
ГОЛ! 4:1!
Сими
Пас отдал
Д. Фараони
89'
Желтая карточка
А. Айети
85'
Желтая карточка
М. Тротта
81'
80'
Желтая карточка
М. Лемос
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
Р. Мандрагора
44'
ГОЛ! 3:0!
М. Тротта
Пас отдал
А. Налини
31'
ГОЛ! 2:0!
Сими
Пас отдал
Б. Мартелла
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Тротта
Пас отдал
Д. Фараони
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-3-4
21
Кордас
11
Чеккерини
19
Капуано
19
Фараони
87
Мартелла
51
Барберис
45
Мандрагора
8
Стоян
9
Сими
29
Тротта
7
Налини
3-3-3
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
3
Лемос
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
21
Политано
94
Берарди
32
Рагуса
Остались в запасе
Кротоне
Сассуоло
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кротоне - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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