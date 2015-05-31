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Антонио Бальзано
Статистика
Антонио Бальзано - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1986 (40), Битонто
#14 | Защитник
174 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
25
0
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
17.05.2015
Палермо
1' - 84'
55'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
09.05.2015
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
1 : 0
29.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 3
26.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
11.04.2015
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
08.02.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
1' - 59'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
5 : 0
06.01.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 3
18.12.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
1' - 69'
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 1
09.11.2014
Дженоа
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
58' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 1
29.10.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 4
25.10.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 4
28.09.2014
Кальяри
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
24.09.2014
Торино
64' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 0
21.09.2014
Кальяри
51' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
24' - 90'
44'
49'
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