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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 09 ноября 2014
Кальяри
09.11.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
16'
Д. Фариас
53'
Л. Россеттини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Желтая карточка
А. Бальзано
90'
+2
80'
Замена
А. Иццо
️️️️
М. Пинилья
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Экдаль
79'
Пенальти не реализован!
Д. Авелар
76'
75'
Красная карточка
С. Стураро
73'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
Д. Дессена
️️️️
Ж. Педро
72'
Желтая карточка
Д. Авелар
69'
Замена
С. Лонго
️️️️
А. Коссу
63'
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Россеттини
49'
Замена
Л. Греко
️️️️
Д. Марчезе
46'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
М. Сау
44'
41'
Желтая карточка
Л. Антонелли
Желтая карточка
Д. Конти
39'
19'
Желтая карточка
Эденилсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Фариас
Пас отдал
Л. Россеттини
16'
12'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Ж. Педро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Краньо
22
Авелар
13
Россеттини
23
Чеппителли
14
Бальзано
5
Конти
8
Экдаль
17
Фариас
7
Коссу
25
Сау
9
Жоао Педро
4-4-2
1
Перин
14
Ронкалья
8
Бурдиссо
13
Антонелли
15
Марчезе
88
Эденилсон
91
Бертолаччи
33
Куцка
27
Стураро
8
Перотти
51
Пинилья
9
Жоао Педро
27
Дессена
27
Дессена
9
Жоао Педро
8
Экдаль
30
Донса
30
Донса
8
Экдаль
7
Коссу
9
Лонго
9
Лонго
7
Коссу
51
Пинилья
4
Иццо
4
Иццо
51
Пинилья
15
Марчезе
19
Греко
19
Греко
15
Марчезе
33
Куцка
17
Лестьенн
17
Лестьенн
33
Куцка
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Сант-Элия
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