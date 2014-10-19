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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 19 октября 2014
Кальяри
19.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
59'
Д. Авелар (П)
77'
М. Сау
28'
М. Габбиадини
39'
П. Мба Обьянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
А. Коссу
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
С. Бенедетти
87'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
87'
86'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:2!
М. Сау
Пас отдал
Д. Авелар
77'
76'
Замена
А. Романьоли
️️️️
А. Дункан
73'
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
Д. Авелар
67'
Замена
К. Рангель
️️️️
А. Экдаль
67'
61'
Замена
Д. Месба
️️️️
Эдер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Авелар
59'
58'
Вторая желтая
Ф. Каччиаторе
Замена
Г. Донса
️️️️
Д. Дессена
55'
48'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
39'
ГОЛ! 0:2!
П. Мба Обьянг
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
А. Паломбо
22'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Э. Вивиано
19'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-3-1-2
22
Краньо
22
Авелар
13
Бенедетти
19
Капуано
24
Писано
27
Дессена
12
Крисетиг
8
Экдаль
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
26
Сильвестре
14
Мба Обьянг
32
Дункан
17
Паломбо
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
8
Экдаль
13
Рангель
13
Рангель
8
Экдаль
27
Дессена
30
Донса
30
Донса
27
Дессена
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
2
Вивиано
44
Ромеро
44
Ромеро
2
Вивиано
23
Эдер
15
Месба
15
Месба
23
Эдер
32
Дункан
26
Романьоли
26
Романьоли
32
Дункан
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
39
Франческо Федато
ЦФ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Кальяри - Сампдория
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сант-Элия
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