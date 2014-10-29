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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 29 октября 2014
Кальяри
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Милан
24'
С. Ибарбо
34'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
90'
+1
Желтая карточка
А. Экдаль
90'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Коссу
85'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
80'
78'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Г. Донса
️️️️
Д. Конти
72'
69'
Замена
А. Поли
️️️️
С. Мунтари
67'
Замена
Ж. Менез
️️️️
С. Эль-Шаарави
56'
Желтая карточка
А. Рами
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Хонда
ГОЛ! 1:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
М. Сау
24'
9'
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Д. Авелар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Краньо
22
Авелар
13
Россеттини
23
Чеппителли
14
Бальзано
12
Крисетиг
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
4-4-1-1
32
Аббьяти
20
Абате
23
Рами
33
Алекс
22
Де Шильо
34
Де Йонг
7
Бонавентура
4
Мунтари
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
9
Торрес
5
Конти
30
Донса
30
Донса
5
Конти
7
Коссу
17
Фариас
17
Фариас
7
Коссу
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
4
Мунтари
15
Поли
15
Поли
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
7
Менез
7
Менез
92
Эль-Шаарави
9
Торрес
11
Паццини
11
Паццини
9
Торрес
Остались в запасе
Кальяри
Милан
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Кальяри - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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