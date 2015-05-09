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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 09 мая 2015
Ювентус
09.05.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
45'
П. Погба
85'
Л. Россеттини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Россеттини
77'
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Чоп
Замена
М. Витале
️️️️
Р. Перейра
75'
73'
Замена
М. Диаките
️️️️
Л. Чеппителли
68'
Замена
М. Сау
️️️️
Г. Донса
Замена
П. Де Челье
️️️️
П. Погба
63'
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Маркизио
59'
Желтая карточка
К. Маркизио
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
С. Падоин
45'
32'
Желтая карточка
Д. Авелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
2-5-2-1
30
Сторари
15
Барцальи
21
Огбонна
3
Пепе
10
Маркизио
49
Ромуло
8
Погба
19
Падоин
21
Коман
37
Перейра
21
Матри
3-1-3-1-2
23
Бркич
23
Чеппителли
13
Россеттини
22
Авелар
14
Бальзано
8
Экдаль
12
Крисетиг
30
Донса
17
Фариас
9
Чоп
9
Жоао Педро
8
Погба
29
Де Челье
29
Де Челье
8
Погба
10
Маркизио
27
Стураро
27
Стураро
10
Маркизио
37
Перейра
24
Витале
24
Витале
37
Перейра
23
Чеппителли
23
Диаките
23
Диаките
23
Чеппителли
30
Донса
25
Сау
25
Сау
30
Донса
9
Чоп
9
Лонго
9
Лонго
9
Чоп
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Альянц Стадиум
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