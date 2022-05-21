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Батрадз Кокоев
Статистика
Батрадз Кокоев - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1995 (31)
#21 | Полузащитник
185 см | 73 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алания
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Алания
3 : 2
21.05.2022
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
0 : 1
15.05.2022
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
5 : 2
06.05.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2 : 2
30.04.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Оренбург
0 : 0
24.04.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3 : 0
16.04.2022
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
2 : 1
10.04.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Алания
0 : 3
06.04.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург Л
0 : 3
02.04.2022
Алания
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Алания
0 : 1
26.03.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
19.03.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2 : 0
12.03.2022
Олимп-Долгопрудный
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
2 : 1
27.11.2021
Велес
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Алания
2 : 3
21.11.2021
Спартак-2
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань
5 : 5
17.11.2021
Алания
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1 : 2
13.11.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Алания
5 : 1
06.11.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
2 : 1
31.10.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
0 : 0
23.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
2 : 1
13.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
1 : 0
09.10.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 3
03.10.2021
Алания
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
1 : 0
29.09.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
25.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
5 : 0
19.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
15.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3 : 1
11.09.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
05.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2 : 2
21.08.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
3 : 2
15.08.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Алания
3 : 2
08.08.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
3 : 1
24.07.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
1 : 3
17.07.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
10.07.2021
Алания
1' - 90'
45'
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