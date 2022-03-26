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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Волгарь
Алания - Волгарь: обзор матча 26 марта 2022
Алания
26.03.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
45+3'
Е. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Волгарь
87'
Замена
А. Баев
️️️️
А. Симонян
86'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Носов
80'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Лесников
Замена
А. Чараев
️️️️
Н. Гиоргобиани
76'
Замена
А. Багаев
️️️️
В. Хубулов
76'
65'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
57'
Замена
И. Стефанович
️️️️
К. Косарев
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Засеев
55'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
55'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Цараев
49'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Е. Морозов
32'
Желтая карточка
К. Косарев
Желтая карточка
Х. Кочиев
31'
Желтая карточка
В. Хубулов
15'
7'
Желтая карточка
А. Симонян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Аркадий Чараев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
19
Бутаев
15
Кочиев
13
Засеев
80
Хосонов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
3-1-1-1-4
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
22
Косарев
17
Лесников
43
Гилязетдинов
11
Носов
99
Гиоргобиани
37
Чараев
37
Чараев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
8
Хугаев
8
Хугаев
22
Цараев
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
13
Засеев
7
Гурциев
7
Гурциев
13
Засеев
8
Хубулов
5
Багаев
5
Багаев
8
Хубулов
11
Носов
10
Юсупов
10
Юсупов
11
Носов
22
Косарев
23
Стефанович
23
Стефанович
22
Косарев
17
Лесников
24
Погосов
24
Погосов
17
Лесников
10
Симонян
21
Баев
21
Баев
10
Симонян
Остались в запасе
Алания
Волгарь
31
Георгий Туаев
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Остались в запасе
31
Георгий Туаев
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Волгарь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
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