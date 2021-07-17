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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Алания
Краснодар-2 - Алания: обзор матча 17 июля 2021
Краснодар-2
17.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 3
Завершен
Алания
19'
Д. Иванов
24'
А. Засеев
52'
А. Хабалов
89'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Алания
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Эльдарушев
Желтая карточка
И. Жигулев
88'
85'
Желтая карточка
В. Хубулов
Желтая карточка
Е. Назаров
83'
81'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Р. Сосранов
Замена
Е. Назаров
️️️️
М. Кутовой
81'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
И. Манелов
74'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Д. Кратков
74'
68'
Замена
А. Цараев
️️️️
Н. Гиоргобиани
Желтая карточка
М. Кутовой
67'
53'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Хабалов
Пас отдал
Х. Хосонов
Желтая карточка
В. Якимов
51'
46'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Подбельцев
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Засеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Иванов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Дмитрий Кратков
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-4-2-1
1
Ещенко
44
Корнюшин
4
Литвинов
13
Иванов
44
Исаенко
23
Якимов
88
Кратков
82
Волков
20
Воротников
2
Манелов
90
Кутовой
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
15
Сосранов
10
Кобесов
13
Засеев
80
Хосонов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
9
Подбельцев
88
Кратков
10
Жигулев
10
Жигулев
88
Кратков
2
Манелов
56
Рейхмен
56
Рейхмен
2
Манелов
90
Кутовой
9
Назаров
9
Назаров
90
Кутовой
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
Машуков
9
Подбельцев
14
Машуков
14
Машуков
9
Подбельцев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
22
Цараев
99
Гиоргобиани
15
Сосранов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
15
Сосранов
Остались в запасе
Краснодар-2
Алания
34
Максим Храмцов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
1
Михаил Штепа
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
34
Максим Храмцов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
1
Михаил Штепа
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Краснодар-2 - Алания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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