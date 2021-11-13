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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Енисей
Алания - Енисей: обзор матча 13 ноября 2021
Алания
13.11.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
57'
И. Машуков
40'
А. Ломакин (П)
66'
А. Ломакин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Енисей
90'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Ломакин
87'
Вторая желтая
Н. Марков
78'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Д. Кобесов
73'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ломакин
Желтая карточка
А. Хугаев
65'
60'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
Желтая карточка
А. Хабалов
58'
ГОЛ! 1:1!
И. Машуков
57'
Замена
А. Хабалов
️️️️
С. Качмазов
46'
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Хубулов
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ломакин
Замена
А. Хугаев
️️️️
Н. Гиоргобиани
30'
Желтая карточка
А. Бутаев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-1-1-3-2
91
Томаев
4
Качмазов
30
Шавлохов
19
Бутаев
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
10
Хадарцев
97
Магомедов
3-2-4-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
96
Рукас
6
Рукас
13
Марков
33
Масловский
21
Зотов
90
Ломакин
77
Самойлов
21
Раздорских
75
Окладников
4
Качмазов
15
Хабалов
15
Хабалов
4
Качмазов
99
Гиоргобиани
8
Хугаев
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
10
Кобесов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
8
Хубулов
14
Машуков
14
Машуков
8
Хубулов
90
Ломакин
64
Ланин
64
Ланин
90
Ломакин
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
Остались в запасе
Алания
Енисей
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Алания - Енисей
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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