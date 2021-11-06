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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Торпедо
Алания - Торпедо: обзор матча 06 ноября 2021
Алания
06.11.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
5 : 1
Завершен
Торпедо
24'
Б. Хадарцев
31'
Д. Кобесов
41'
Б. Хадарцев (П)
73'
Б. Магомедов
79'
И. Машуков
75'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Торпедо
88'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
83'
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
И. Лебеденко
83'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Самсонов
ГОЛ! 5:1!
И. Машуков
79'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Хубулов
76'
75'
ГОЛ! 4:1!
А. Самсонов
ГОЛ! 4:0!
Б. Магомедов
73'
73'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Калмыков
73'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
А. Шумских
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Хабалов
69'
Замена
С. Качмазов
️️️️
Н. Гиоргобиани
69'
59'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Кравчук
Замена
И. Машуков
️️️️
Б. Хадарцев
57'
55'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
Д. Кобесов
52'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Хадарцев
41'
32'
Желтая карточка
А. Кравчук
ГОЛ! 2:0!
Д. Кобесов
31'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хадарцев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
3-1-3-3
91
Томаев
19
Бутаев
30
Шавлохов
15
Кочиев
10
Кобесов
8
Хубулов
97
Магомедов
22
Цараев
15
Хабалов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
99
Евдокимов
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
20
Померко
52
Нетфуллин
21
Кравчук
9
Адаев
10
Лебеденко
90
Калмыков
99
Гиоргобиани
4
Качмазов
4
Качмазов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
8
Хугаев
8
Хугаев
15
Хабалов
8
Хубулов
88
Кобесов
88
Кобесов
8
Хубулов
10
Хадарцев
14
Машуков
14
Машуков
10
Хадарцев
90
Калмыков
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Калмыков
5
Шумских
28
Прошкин
28
Прошкин
5
Шумских
44
Самсонов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
44
Самсонов
21
Кравчук
7
Рязанцев
7
Рязанцев
21
Кравчук
10
Лебеденко
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
10
Лебеденко
Остались в запасе
Алания
Торпедо
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Алания - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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