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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - СКА-Хабаровск
Алания - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 сентября 2021
Алания
11.09.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
11'
Н. Гиоргобиани
44'
И. Машуков
84'
А. Эльдарушев
26'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Х. Хосонов
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
А. Эльдарушев
84'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Цараев
83'
81'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
М. Мартусевич
Желтая карточка
Б. Магомедов
80'
78'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
К. Алиев
Желтая карточка
Д. Шавлохов
77'
73'
Желтая карточка
Д. Литвин
71'
Желтая карточка
А. Смирнов
70'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Д. Фомин
68'
Желтая карточка
Д. Барков
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Д. Кобесов
67'
Желтая карточка
Д. Кобесов
66'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
С. Качмазов
62'
59'
Вторая желтая
Г. Грачев
46'
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Брагин
ГОЛ! 2:1!
И. Машуков
44'
33'
Желтая карточка
Г. Грачев
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Барков
ГОЛ! 1:0!
Н. Гиоргобиани
11'
Желтая карточка
А. Цараев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
30
Шавлохов
8
Хугаев
10
Кобесов
15
Хабалов
97
Магомедов
22
Цараев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-1-1-3
1
Сугробов
51
Грачев
25
Эмерсон
3
Литвин
17
Фомин
33
Квеквескири
24
Мартусевич
86
Барков
11
Брагин
10
Алиев
4
Качмазов
15
Сосранов
15
Сосранов
4
Качмазов
22
Цараев
80
Хосонов
80
Хосонов
22
Цараев
10
Кобесов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
17
Фомин
96
Смирнов
96
Смирнов
17
Фомин
24
Мартусевич
27
Мануйлов
27
Мануйлов
24
Мартусевич
11
Брагин
10
Караев
10
Караев
11
Брагин
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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